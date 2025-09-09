La drástica inversión de roles de la Generación Z: las mujeres prefieren sus carreras, los hombres quieren hijos

La idea más aceptada es que la Generación Z abarca a los nacidos entre 1997 y 2012. Un informe publicado por el Centro de Investigación Pew describió a esta generación en particular como los “pos-millennials” y afirmó que aquellos que entran en esta categoría nacieron de 1997 en adelante.

Se considera que la Generación Z es muy proclive a entender la tecnología, dado que nació en una época de rápido crecimiento digital. Se cree que son una generación altamente politizada, con personas como Greta Thunberg que desafían a los líderes mundiales para que tomen medidas que contribuyan a detener la crisis climática.

Pero entre los miembros de esta generación también hay diferencia: un nuevo estudio encargado por la cadena de televisión NBC de EE.UU. revela una creciente divergencia entre los hombres y las mujeres de esta generación.

De acuerdo al sondeo, si bien ambos géneros coinciden en muchas cosas, como su visión de futuro y su definición del éxito, las diferencias irrumpen en el plano laboral.

Tanto mujeres como hombres de la Generación Z coinciden en sus prioridades en torno al desarrollo profesional, la conciliación de la vida laboral y personal y la seguridad financiera, las diferencias asoman en torno a los hijos.

Según el sondeo de la NBC, realizada por la empresa Decision Desk, comparó a los hombres de la Generación Z que votaron por Donald Trump y a las mujeres de la Generación Z que votaron por Kamala Harris (y viceversa) sobre lo que consideran esencial para una vida exitosa.

Los datos muestran una marcada división política y de género en las prioridades:

-Los hombres (votantes de Trump) priorizan tener hijos (34%), la independencia financiera (33%) y estar casados ​​(29%). La estabilidad emocional es muy baja (9%).

-Las mujeres (votantes de Harris) priorizan un trabajo o carrera profesional gratificante (51%), tener dinero para hacer lo que desean (46%) y estabilidad emocional (39%). El matrimonio y los hijos ocupan tan solo el 6%.

-Los hombres (votantes de Harris) priorizan un trabajo y una carrera satisfactorios con un 54% y tener dinero para hacer lo que quieren con un 42%. El matrimonio y los hijos se ubican en el 11% y el 9% respectivamente.

-Las mujeres (votantes de Trump) priorizan la independencia financiera (40%) y el trabajo/carrera (32%), tener hijos (26%) y el matrimonio (20%) mucho menos.

Por décadas, los roles de hombres y mujeres estaba estrechamente definidos. La sociedad esperaba que el hombre fuera el proveedor y sostenedor financiero de la familia, para lo cual debía desarrollar una carrera profesional exitosa.

En cambio, las mujeres, a pesar de los avances del movimiento feminista, seguían siendo presionadas para priorizar el matrimonio y los hijos, incluso mientras luchaban por un mayor acceso al mercado laboral y a la educación superior.

Hoy, los roles parecen haberse invertido. Esta nueva encuesta de NBC News revela que las mujeres de la Generación Z, especialmente aquellas que apoyaron a la vicepresidenta Kamala Harris en las últimas elecciones, valoran más una carrera profesional plena, la flexibilidad financiera y la estabilidad emocional.

En cambio, los hombres de la Generación Z, desproporcionadamente alineados con Donald Trump, dan mayor importancia al matrimonio, los hijos y la vida familiar tradicional.