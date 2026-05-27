Movimiento Sala Cuna Hoy entrega más de 7 mil firmas al ministro Rau y pide la aprobación urgente del proyecto de ley

Con una reunión encabezada por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, el movimiento Sala Cuna Hoy llegó este miércoles a las oficinas del Ministerio para entregar un documento con más de 7 mil firmas ciudadanas que exigen la aprobación inmediata del proyecto de ley de sala cuna universal. La cita reunió a representantes de más de 30 organizaciones de la sociedad civil, con figuras como Soledad Onetto y Carolina Goic, quienes son parte de la campaña.

El encuentro empezó a las nueve de la mañana, cuando las organizaciones llegaron hasta el ministerio para sostener un encuentro con el secretario de Estado y su equipo. En la instancia participaron dirigentes de organizaciones sociales, fundaciones y representantes de ChileMujeres y Fundación Ronda, impulsores de la campaña “Sala Cuna Hoy”.

Tras la entrega del documento durante el punto de prensa, la presidenta ejecutiva de ChileMujeres, Francisca Jünemann, destacó el respaldo ciudadano que ha tenido la iniciativa. “Más de 30 organizaciones de la sociedad civil vinimos a hacerle entrega de las más de 7 mil firmas ciudadanas, de personas y organizaciones que pide la aprobación inmediata del proyecto de ley de sala cuna con las indicaciones que el gobierno presente”, afirmó.

Por su parte, María José Escudero, de Fundación Ronda, señaló que “estas 7.113 personas que firmaron en nuestra campaña para ver urgente sala cuna, con el rostro de Soledad Onetto como vocera también de esta campaña, queremos agradecer al ministerio, sobre todo decirle al ministro que como sociedad civil nos disponemos a colaborarles porque Sala Cuna no es mañana, Sala Cuna es hoy”.

Durante la reunión, las organizaciones expusieron los principales lineamientos que esperan ver reflejados en las indicaciones que el Ministerio del Trabajo presentará al proyecto antes del 15 de junio. Entre ellos, que el beneficio incluya a madres trabajadoras dependientes, independientes y de casa particular; que se elimine el costo asociado exclusivamente a la contratación femenina; y que se incorpore el principio de corresponsabilidad parental.

El ministro Tomás Rau agradeció el trabajo de las organizaciones y reafirmó el compromiso del Gobierno con la tramitación del proyecto. “Nosotros como gobierno estamos trabajando activamente en este proyecto. Tenemos un plazo para presentar indicaciones, que es el 15 de junio, y hemos estado conversando con distintas organizaciones. Entendemos que es un proyecto muy importante, sobre todo por la situación del empleo femenino que estamos viviendo, con una tasa de desempleo nacional del 10%, y avanzar y terminar con el impuesto a la contratación de mujeres en el artículo 203 es fundamental”.

Además, reafirmó su compromiso, asegurando que “ya estamos trabajando en el proyecto, que toma muchos elementos que han estado en la discusión de consenso, pero por supuesto tenemos que garantizar que sea financieramente sostenible”.

Ministro del Trabajo Tomás Rau junto a Soledad Onetto y Francisca Jünemann, ambas representantes del Movimiento Sala Cuna Hoy.

Una de las principales intervenciones del punto de prensa fue la de la periodista y rostro de la campaña, Soledad Onetto, quien hizo un llamado a acelerar la aprobación de la ley, destacando la urgencia que enfrentan miles de mujeres con hijos pequeños. “Son más de 30 organizaciones las que han estado trabajando durante años y años para lograr un consenso como el que ya se había alcanzado. El gobierno va a presentar algunas indicaciones, pero solo me gustaría decir que hemos encontrado en el ministro Rau un gran aliado”, afirmó.

“Queremos agradecer además a todas las personas que firmaron, y que muchos más firmen. Es el poder de la ciudadanía, y pese a que el proyecto también involucra a los hombres, son las mujeres especialmente las que requieren hoy día una sala cuna urgente”, agregó.

La exsenadora y fundadora de Todas, Carolina Goic, destacó por su parte la disposición que ha mostrado el Gobierno y aseguró que existe una oportunidad política para sacar adelante la iniciativa. “Las mujeres en Chile, pero sobre todo las mujeres madres, los padres y los niños y niñas de nuestro país, se merecen una política de Estado en esta materia. Nosotros hemos pasado demasiado tiempo sin dar una solución”, señaló.

“La fuerza de la sociedad civil está acá para que tengamos Sala Cuna Hoy, no como proyecto de ley, sino como una ley que permita garantizar el cuidado básico para los niños y niñas de nuestro país”, agregó.

Tras la fotografía oficial de las autoridades con la entrega de firmas, Francisca Jünemann aseguró a Pulso que el escenario político actual abre una oportunidad histórica para avanzar en la iniciativa. “Hay algo que este gobierno tiene, que no han tenido los gobiernos anteriores, que es una oposición dispuesta a aprobar el proyecto de ley de sala cuna. Por lo tanto, esa oportunidad política el gobierno la tiene que utilizar para sacarlo con premura”, terminó diciendo.