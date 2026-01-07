Campaña #SalaCunaHoy exige con urgencia la aprobación del proyecto de ley que garantiza el derecho a sala cuna

Con un llamado directo a la ciudadanía y a las autoridades, este miércoles se lanzó la campaña #SalaCunaHoy, una iniciativa impulsada por la fundación ChileMujeres junto a más de 25 organizaciones de la sociedad civil, que exige la aprobación inmediata del proyecto de ley de Sala Cuna, actualmente en tramitación en el Congreso.

La campaña, que protagoniza la periodista Soledad Onetto en el video principal, busca concretar con urgencia el debate legislativo sobre una reforma largamente esperada, que permita garantizar el derecho a sala cuna para todas las madres y padres trabajadores, sin discriminaciones por tipo de contrato, tamaño de empresa o género, y que avance en corresponsabilidad, empleo femenino y desarrollo económico.

La iniciativa apunta a asegurar este derecho fundamental para madres y padres trabajadores dependientes, independientes y de casa particular, con hijas e hijos menores de dos años, superando las limitaciones estructurales que hoy impone la normativa vigente.

Desde el movimiento #SalaCunaHoy advierten que el proyecto de ley cuenta con diagnósticos claros y acuerdos técnicos avanzados, pero que sigue entrampado por falta de voluntad política. Ante esto, la presidenta ejecutiva de ChileMujeres, Francisca Jünemann, indicó: “lanzamos hoy la campaña para que se apruebe de forma inmediata la propuesta del proyecto de ley de sala cuna, y de esta forma el Presidente Gabriel Boric le ponga discusión inmediata y se cierren los acuerdos técnicos entre gobierno y oposición. Hay 25 mil mujeres con niños y niñas menores de dos años que están en la cesantía por una ley que encarece la contratación de mujeres y que desincentiva contratar a la mujer número 20”.

Jünemann agregó que la reforma no solo responde a una deuda histórica con las mujeres, sino que también constituye una política de mayor empleo y crecimiento para el país. “La aprobación de este proyecto de ley podría generar entre 15 mil y 150 mil empleos para las mujeres y aportar al crecimiento económico del país con un aumento del PIB entre el 0,1 y el 0,8%. Le pedimos a las y los parlamentarios y al Presidente de la República que aprueben este proyecto durante el mes de enero, porque las mujeres de Chile no pueden seguir esperando por razones políticas frente a la angustia de estar ahogadas en el desempleo”, sostuvo.

En la misma línea, la directora y fundadora de la Fundación Ronda, María José Escudero, destacó el carácter ciudadano y colectivo de la campaña, así como la urgencia de destrabar una discusión que se arrastra por más de tres décadas.

“Hoy estamos aquí representando a organizaciones de todo Chile, de la sociedad civil, públicas y privadas, que estamos dando la pelea para que este sea el año en que se haga realidad una espera de más de 30 años de que Sala Cuna sea reformada. Estamos lanzando una campaña ciudadana colectiva donde pedimos a la ciudadanía que firme una carta que emplaza al Presidente a poner suma urgencia a este proyecto, pero también a diputados y senadores a darle la relevancia que necesita, porque las mujeres de Chile no pueden seguir esperando”, señaló.

¿Por qué es necesario actualizar la ley de sala cuna que rige hoy?

Si bien en Chile existe una ley de sala cuna, su diseño ha generado efectos no deseados que han terminado profundizando desigualdades en el mercado laboral femenino. La normativa actual obliga a las empresas a proveer o financiar sala cuna solo a partir de la contratación de la mujer número 20, lo que ha provocado que una gran mayoría de las empresas limite su dotación femenina a un máximo de 19 trabajadoras.

Este mecanismo no solo restringe el acceso al empleo formal, sino que también excluye del derecho a sala cuna a mujeres que trabajan en empresas más pequeñas, incentiva la informalidad laboral y asocia el costo del cuidado exclusivamente a la contratación femenina. Además, la legislación vigente deja completamente fuera a los padres, desconociendo la corresponsabilidad en el cuidado de niños y niñas.

¿Qué propone el nuevo proyecto de ley?

El proyecto de ley impulsado por ChileMujeres y el Movimiento #SalaCunaHoy plantea una reforma estructural y urgente que busca garantizar el derecho a sala cuna con un enfoque de igualdad, corresponsabilidad y sostenibilidad económica.

Establece el acceso universal a sala cuna para todas las mujeres trabajadoras, ya sean dependientes, independientes o de casa particular, y extiende este derecho también a los padres, fortaleciendo la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Al mismo tiempo, desvincula el costo de la sala cuna de la contratación de mujeres, lo que permitiría reducir la discriminación laboral y fomentar el empleo formal femenino.

El financiamiento se realizaría a través de un fondo solidario, sustentado por una cotización del 0,3% a cargo de empleadores, con aportes del Estado. Este diseño permitiría que incluso las pequeñas empresas puedan entregar el beneficio a un costo muy bajo. Por ejemplo, una empresa con nueve personas contratadas podría financiar sala cuna por un monto aproximado de 16 mil pesos mensuales, incluso si todas ellas son madres o padres.

Impacto país de aprobar el proyecto

Según indican sus representantes, la aprobación del proyecto de Sala Cuna tendría efectos positivos inmediatos y de largo plazo tanto en empleo como en crecimiento económico. Se estiman entre 15.753 y 144.726 nuevos empleos para mujeres, junto con un aumento del PIB de entre 0,2 y 0,8 puntos porcentuales.

Desde el movimiento destacan que avanzar en sala cuna no es solo una política de género vinculada al empleo, sino también una política de cuidado, igualdad y desarrollo, clave para fortalecer la autonomía económica de las mujeres y el bienestar integral de niños y niñas.

A través de una junta de firmas ciudadana, el *Movimiento #SalaCunaHoy exige al Presidente de la República, Gabriel Boric, y al Congreso Nacional, la aprobación inmediata del proyecto de ley de Sala Cuna, con el fin de asegurar este derecho para todas las madres y padres trabajadores, sin discriminación alguna.

*El Movimiento #SalaCunaHoy está compuesto por: ChileMujeres, Fundación Ronda, Mujeres Empresarias, Kodea, Mujeres del Pacífico, Red RRHH, Red Nacional de Cuidados, Women Economic Forum Chile (WEF Chile), WoomUp, Fundación Por Todas, Fundación Todas, Genias, Mujeres ConImpacto, Mamá Legal, Asoprocol, RiceTEA, Comunidad Inclusiva, Fundación Soy Más, Fundación YA, Hay Mujeres, MOMUSEP, Mundo Mujer, Postnatal de Emergencia, RedMad, Tremendas, y Red mamás mentoras.