OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Opinión

Sala cuna: cuidemos el debate

Francisca JünemannPor 
Francisca Jünemann

El Gobierno presentó, luego de un largo proceso de diálogo, indicaciones al proyecto de ley de sala cuna que reforma el Código del Trabajo para desvincular su costo de la contratación de mujeres y extender el derecho a todas las madres y padres trabajadores de niñas y niños menores de dos años.

Distintos análisis y opiniones se han levantado. Espero, en estas palabras, aportar a desmitificar algunos supuestos.

Que el monto que se transferirá a las salas cunas desde el fondo que se crea no alcanzará a cubrir el valor real y, por lo tanto, las empresas deberán pagar la diferencia. Efectivamente, en el proyecto de ley tenía este problema. Sin embargo, las nuevas indicaciones acogieron las propuestas del movimiento #SalaCunaHoy, eliminando el monto específico de la ley y creando la Comisión Técnica de Financiamiento y Sostenibilidad, la cual en un informe periódico debe señalar los “costos razonables y efectivos de la provisión del servicio de sala cuna”. Más claro imposible.

Que el informe financiero establece un monto máximo a pagar a las salas cunas que tampoco alcanza para cubrir el valor real de ellas. El informe financiero no impone ningún máximo ni establece límites legales. Solo estima cuánto alcanzarían los recursos del fondo con una tasa de uso estimada en casi el doble de la real.

Que afecta la contratación de mujeres. El proyecto desvincula completamente el costo de sala cuna de la contratación de mujeres, reemplazando el pago directo por una cotización muy baja por todas las personas contratadas del 0,3% (pero se rebaja un 0,1% del seguro de cesantía, por lo que queda en 0,2%).

Que excluye a las salas cunas privadas. El proyecto sí incluye a las salas cunas privadas y también a las públicas si es en ellas donde prefieres ejercer el derecho porque, por ejemplo, es la que está más cerca de tu casa. Otra cosa es que les da un plazo más que razonable para que transiten a ser organizaciones sin fines de lucro. El Estado también aporta con recursos al fondo de sala cuna y no consideramos ético que impuestos que pagamos las personas sean destinados a utilidades para los dueños de las salas cunas. Pueden pagarse buenos y justos sueldos por su trabajo y libremente optar por tener instituciones con fines de lucro; pero no pueden esperar recibir fondos públicos.

Que no incluye el bono compensativo. Efectivamente, el proyecto de ley no regula el bono compensatorio, el cual nunca ha estado en el Código del Trabajo. Se estableció por dictamen de la Dirección del Trabajo y actualmente es una práctica generalizada en empresas que prefieren pagar a las madres una transferencia directa, muchas veces menor que el costo de una sala cuna.

Que impone gastos a las pymes. Es verdad que muchas pymes hoy no pagan sala cuna porque no tienen a más de 19 mujeres al nacer la obligación desde la mujer número veinte contratada. Pero ¿cuánto tendrían que pagar? Estimamos -considerando el promedio del ingreso bruto en Chile que es de un millón de pesos- que serían $2 mil mensual por persona contratada.

ChileMujeres es una mipyme que se autofinancia con sus propios proyectos y que paga impuestos por ello. La empleadora soy yo. ¡Cuán feliz aporto al fondo de la sala cuna para apoyar el empleo de las mujeres! No olvidemos que menos del 30% de las que están en el quintil de menores ingresos (donde está presente la pobreza) tiene trabajo, incluyendo los informales.

Ha sido mucho el esfuerzo para mejorar el proyecto de ley. Cuidemos el debate

*El autor de la columna es presidenta ejecutiva ChileMujeres

Más sobre:OpiniónSala cunaEmpleo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa

PDI frustra robo de camión en Autopista Central: hay un detenido y cuatro prófugos

Por una posible falla mecánica: bus de transporte público se incendia mientras hacia su recorrido en Recoleta

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

3.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

4.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

5.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa
Chile

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa

PDI frustra robo de camión en Autopista Central: hay un detenido y cuatro prófugos

Por una posible falla mecánica: bus de transporte público se incendia mientras hacia su recorrido en Recoleta

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado
Negocios

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado

Elon Musk se juega su futuro en Tesla y la opción de alcanzar una fortuna personal sin precedentes

“Reputado prestigio”: el día en que los socios de Factop buscaron financiar la nueva casa de Luis Hermosilla en Concón

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

“Amor pirata”: el inédito título del “underdog” Coquimbo Unido da la vuelta al mundo
El Deportivo

“Amor pirata”: el inédito título del “underdog” Coquimbo Unido da la vuelta al mundo

Santiago se alista para recibir el extenuante Endurance Trail Runing

En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Tata Barahona adelanta su nuevo disco con Maldecires
Cultura y entretención

Tata Barahona adelanta su nuevo disco con Maldecires

Javiera Mena encabeza la segunda edición del ciclo Letra y Música

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática
Mundo

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso