¿Qué interpretar de la Cuenta Pública?

La primera Cuenta Pública del Presidente Kast se puede leer de muchas maneras. Unos se apasionarán con la estructura del discurso, las formas, e incluso los recursos literarios que se utilizaron. Otros buscarán la repetición de palabras o la ausencia de conceptos. Podemos distraernos en si fue una cuenta larga o corta o en los errores cometidos por el Presidente. Sin embargo, la pregunta de la política debiera ser cómo esta Cuenta Pública abre o cierra posibilidades de diálogo y trabajo colaborativo pensando en lo mejor para el país. Hacer un análisis pragmático pensando de verdad en Chile, en su desarrollo y bienestar.

Evaluemos el tono del discurso. No utilizó un tono agresivo, ni polarizante. Llamó a trabajar juntos, habló del bien común y mencionó textual: “juntos mostrar que la política sirve para mejorar la vida de las personas”. Una idea extremadamente importante cuando proviene de un líder como el actual Presidente que mientras fue diputado y candidato presidencial no favoreció los acuerdos liderados por distintos presidentes. Su partido se excluyó del acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución firmado en noviembre de 2019 que lideró el expresidente Piñera. Tampoco apoyaron con votos la reforma previsional del gobierno del Presidente Boric. Ahora como Presidente, comprende y valora el diálogo y el trabajo que piensa en el país y no sólo en la próxima elección.

De los tres ejes que el Presidente declaró como prioritarios en la Cuenta Pública, es el proyecto económico la viga central de su mandato y ha sido el ministro Quiroz quien ha sostenido los primeros 90 días de esta administración. Sin el actual ministro de Hacienda, el papelón en seguridad habría sido aún más visible. La llegada del nuevo ministro Arrau, el cambio de los subsecretarios, y el discurso que valora la Política Nacional de Seguridad del gobierno del Presidente Boric como una política de Estado, es otra señal sobre las áreas que necesitan continuidad entre un gobierno y otro.

Otro ejemplo en la línea de la unidad y las políticas de Estado es el esfuerzo que encabezó el Ministerio de Obras Públicas durante el gobierno pasado al generar el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055. En su elaboración participaron ex ministros de Obras Públicas y Transporte de los gobiernos de los últimos años, junto a actores privados y utilizó mecanismos de participación ciudadana en las regiones de Chile. Los ámbitos del plan son cuatro: conectividad e integración territorial, seguridad hídrica, habitabilidad en centros poblados y seguridad energética. Habrá que ver cómo el gobierno actual utiliza lo avanzado por administraciones anteriores.

La lectura pragmática de la Cuenta Pública, buscando los guiños esbozados por el Presidente al diálogo y la convivencia entre quienes piensan distinto, debiera movilizar a la política. Veremos si tras un tiempo esos guiños sobreviven o eran solo la mano del escritor del discurso, pero no tenían asidero en la realidad. Algo así como solo para la foto, pero imposible de llevar a la práctica por responsabilidad del mismo gobierno.

Por Paula Walker, profesora Magíster de Políticas Públicas, Universidad de Chile