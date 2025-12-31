ChileMujeres en 2025: el año de sostener los avances en participación laboral y equidad de género

Durante 2025, la Fundación ChileMujeres profundizó su trabajo en la promoción de los derechos laborales y la igualdad de oportunidades para las mujeres, en un contexto internacional y político desafiante, marcando además una década desde su creación. Tal como planteó su presidenta ejecutiva, Francisca Jünemann, “más que hitos, este año ha sido uno que, a nivel global, quedará en la historia como de lucha por no retroceder en igualdad de género frente a declaraciones y acciones de gobernantes como Trump y Milei”. En esta línea, agregó, se abrió una reflexión necesaria tanto en el ámbito público como empresarial: “la justicia y la igualdad de oportunidades no son woke, sino principios que nunca pasan de moda”.

A nivel país, la fundación puso énfasis en reposicionar la discusión sobre desigualdad y pobreza como un eje central del debate público. “En nuestro país, destaco el que la pobreza haya empezado a ser puesta nuevamente en el centro”, señaló Jünemann, a partir de los resultados de la nueva encuesta Casen, cuya metodología permitiría dimensionar de manera más realista el problema, situándolo por sobre el 20%. En el plano legislativo, 2025 estuvo marcado por avances relevantes como la aprobación de la Ley Más Mujeres en Directorios, que comenzará a regir en 2026, y la consolidación de la Política Nacional de Apoyos y Cuidados como un pilar para reducir las brechas de género en el empleo.

Junto con estos hitos, ChileMujeres fortaleció su rol articulador a través de estudios, recomendaciones y espacios de diálogo impulsados desde Red Activa, en alianza con La Tercera, donde se abordaron temas como corresponsabilidad, liderazgo femenino, brechas salariales y productividad con enfoque de género. Conversatorios que permitieron visibilizar buenas prácticas y desafíos pendientes, así como los avances de diferentes empresas, que durante el año profundizaron iniciativas de flexibilidad laboral, políticas de cuidado, promoción de mujeres en cargos de liderazgo y entornos laborales más inclusivos.

El impulso al proyecto de sala cuna universal fue otro eje prioritario en la agenda de este año. Según destacó su presidenta ejecutiva, “sala cuna tomó el 2025 el impulso y la fuerza para los acuerdos necesarios que permitan aprobarlo en enero del 2026. Y esto será el gran hito en décadas para las oportunidades laborales de las mujeres en Chile”. En paralelo, se presentaron avances sectoriales que muestran cambios estructurales de largo plazo, como el aumento de la participación de mujeres en la industria minera a nivel global, una industria históricamente masculinizado que hoy empieza a transformarse gracias a políticas de diversidad, formación de talento femenino y compromisos por parte de las grandes empresas.

En el marco de sus 10 años de trayectoria y ante un nuevo ciclo político, ChileMujeres presentó además el estudio “Perspectiva y proyecciones del empleo para las mujeres en Chile para una ruta común”, como una hoja de ruta para el gobierno que asumirá en marzo de 2026, en un escenario marcado por el bajo crecimiento, el envejecimiento acelerado de la población y el estancamiento del mercado laboral.

El estudio evidencia, por ejemplo, desigualdades no solo de género sino también brechas en mujeres según el nivel socioeconómico en las familias. Entre 1990 y 2022, la participación laboral femenina aumentó en todos los quintiles de ingreso, pero a velocidades distintas, ya que en el 20% de los hogares con menores ingresos pasó de 18% a 29,5%, y en el quintil de mayores ingresos el salto fue desde 46,3% a 76,6%. El informe advierte además sobre la baja empleabilidad formal de las mujeres con menor nivel educativo, especialmente aquellas que solo cuentan con educación básica o media, cuyas tasas de empleo formal se mantienen estancadas o incluso retroceden.

Estudio ChileMujeres: Perspectiva y protecciones del empleo de las mujeres en Chile para una ruta común

La presidenta ejecutiva, Francisca Jünemann, comentó para el artículo de Pulso que Chile tiene el desafío de crear cerca de 1,4 millones de empleos para mujeres, lo que exige transformaciones profundas tanto desde el Estado como desde el sector privado. “Más de lo mismo va a tener un impacto limitado y Chile se demorará demasiados años en alcanzar niveles similares a los países desarrollados”, señaló.

“El estudio lo ponemos a disposición del gobierno del Presidente electo José Antonio Kast para la construcción de una ruta común para Chile”, indicó Jünemann. “Entregamos la información necesaria para proyectar el futuro, transformando brechas persistentes en oportunidades de empleo formal, crecimiento económico y bienestar para las personas”, terminó diciendo.