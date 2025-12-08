Sala cuna universal o flexibilidad laboral: la receta de los expertos para enfrentar la crisis demográfica

Al igual que el resto del mundo, Chile está envejeciendo de manera rápida y sostenida: según la última medición del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el país posee la menor tasa global de fecundidad del continente, con solo 1,03 hijos por mujer. En ese contexto, el Centro de Políticas Públicas UC, el Centro de Estudios Públicos (CEP) y Espacio Público presentaron una serie de propuestas para enfrentar este nuevo escenario. La idea es que quien llegue a La Moneda en 2026 -Jeannette Jara o José Antonio Kast- pueda aprovechar estos insumos.

Frente a todos los retos que supone el envejecimiento de la población, Gabriel Ugarte, investigador CEP, advierte que se deben tomar medidas, pues ya se puede apreciar cómo la combinación de una población que envejece y una base de niños cada vez más pequeña está tensionando áreas como el cuidado, las pensiones, la salud, la educación y el mercado laboral.

“Adaptarse a esta nueva realidad requiere tiempo, coordinación institucional y ajustes que sean parte de una estrategia integral. Si reaccionamos tarde, las brechas serán más difíciles y costosas de cerrar. Por eso es indispensable que la demografía —y en particular el envejecimiento y la menor renovación poblacional— se incorporen desde ya como un criterio transversal en el diseño de las políticas sectoriales", dice.

Martina Yopo, profesora del Instituto de Sociología, coincide en que “el declive de la fecundidad es una realidad demográfica que llegó para quedarse y es altamente improbable que volvamos a tener niveles de reproducción que nos vuelvan a posicionar por sobre el nivel de reemplazo de la población. Es por ello que es urgente que se implementen medidas para enfrentar los profundos desafíos que esta nueva realidad demográfica supone”.

En la búsqueda por aliviar este desafío, varios países han tomado medidas rápidas. Por ejemplo, en Corea del Sur, el gobierno ha invertido US$ 284.000 millones en incentivos para fomentar la fecundidad, incluyendo subsidios en efectivo por nacimiento. O Suecia, que recientemente implementó medidas para mejorar los permisos de paternidad, incluyendo la opción de que los abuelos reciban compensación por cuidar a sus nietos.

Eso sí, Yopo asegura que las soluciones tienen que apuntar a un espectro más amplio: “Deben orientarse tanto a generar las condiciones para que quienes quieran tener hijos o tener más hijos puedan hacerlo, como a adaptar sistemas sociales claves a una población cada vez más reducida y envejecida”.

Medidas concretas

En las propuestas, los expertos aseguran que los países que han estabilizado o frenado la caída de la natalidad comparten un principio clave: promover la equidad de género. Por eso, las medidas deben contener este factor.

Entre las 29 propuestas, los expertos recalcan que la flexibilidad laboral para hombres y mujeres es fundamental tanto para la conciliación trabajo y la familia como para reducir las brechas laborales de género, con modalidades como el teletrabajo o la organización flexible de la jornada.

En ese contexto, Florencia Cruz, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la UC, explica que “ los cambios del mercado laboral que debiesen ser prioritarios para reducir las penalizaciones económicas y profesionales asociadas a la crianza son, por una parte, abordar los costos asociados a la contratación de mujeres. En Chile, la política actual de sala cuna solo beneficia a las trabajadoras con hijos menores de dos años, lo que genera un costo adicional al contratar madres o mujeres en edad fértil”.

Por eso, entre las propuestas que elaboraron está universalizar el derecho de sala cuna para todos los trabajadores con hijos menores de dos años, para así eliminar el costo adicional de contratar mujeres y promover una cultura de corresponsabilidad.

Actualmente, está en discusión el proyecto que crea la sala cuna universal. Eso sí, aún le quedan un par de trámites. El pasado 19 de noviembre la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado lo despachó a la de Educación. Una vez que instancia revise esta iniciativa pasará a sala.

En este contexto, muchas mujeres optan por aplazar su maternidad. Por esta razón, en el documento exponen que aunque las técnicas de reproducción asistida no resuelven por sí solas el déficit de nacimientos, ofrecen una alternativa para facilitar los planes reproductivos frente a la maternidad tardía. Así, proponen avanzar en la extensión del acceso en el sistema público de salud, acompañados de medidas de prevención de la infertilidad en la atención primaria.

También aseguran que es necesario avanzar en su regulación jurídica, dado que persisten vacíos normativos relevantes que pueden dar lugar a la vulneración de derechos de las personas involucradas.

“A mi juicio, introducir políticas como las que proponemos –como, por ejemplo, de mayor corresponsabilidad en la crianza, flexibilidad para madres y padres en el mercado laboral, más oferta de cuidado infantiles probablemente menos focalizada— tienen el valor de demostrarles a las generaciones más jóvenes, las que están por empezar su carrera reproductiva, que las cosas pueden ser más fáciles “, apunta Viviana Salinas, profesora del Instituto Sociología de la UC.

Frente al envejecimiento, los expertos también tienen propuestas como igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres y postergar gradualmente la edad oficial de retiro, siguiendo la tendencia de muchos países de la OCDE. También afirman que es importante introducir incentivos para prolongar la vida laboral.

Además, advierten que la Política Nacional de Apoyos y Cuidados necesita un aumento en el presupuesto destinado a la oferta de cuidados. Esto, para que la titularidad del sistema sea efectiva.

Por otro lado, entre las propuestas recomiendan implementar políticas que faciliten la inserción formal de personas migrantes, como la agilización de visas y la homologación de estudios, con el fin de aprovechar este aporte económico.