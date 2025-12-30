A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre
El último día del año cuenta con cambios en el funcionamiento del comercio, previo al feriado del Año Nuevo.
Quedan las últimas horas del año, donde las familias se preparan para la víspera de Año Nuevo, motivo por el que se deben considerar que los supermercados cierran más temprano durante este miércoles, 31 de diciembre.
La jornada tiene determinada una atención de público acotada para el final de año, por lo que se llama a planificar las compras con anticipación para recibir el 2026.
Cabe recordar que el jueves 1 de enero es feriado irrenunciable, por lo que el comercio se mantendrá cerrado.
Según señala la Dirección del Trabajo, las actividades habituales por parte de los establecimientos se retomarán el día viernes 2 de enero de 2026.
Al respecto, para organizar los preparativos, a continuación se presentan los horarios de cierre informados por el comercio, mediante sus redes sociales o sitios web.
Horario del comercio el 31 de diciembre
Unimarc
- Miércoles 31 de diciembre funciona hasta las 18:30 horas
- Jueves 1 de enero todos los locales cerrados
Lider
- Miércoles 31 de diciembre abierto hasta las 18:00 horas en Lider y hasta las 18:30 horas en Express
- Jueves 1 de enero cerrado
Jumbo
- Miércoles 31 de diciembre abierto hasta las 18:30 horas
- Jueves 1 de enero cerrado
Santa Isabel
- Miércoles 31 de diciembre cierra a las 18:30 horas
- Jueves 1 de enero todos los locales cerrados
Tottus
- Miércoles 31 de diciembre con cierre anticipado a las 18:30 o 19:00 horas según local (detalle aquí)
- Jueves 1 de enero cerrado
Cenco Malls
- Miércoles 31 de diciembre las tiendas y patio de comidas funcionan de 9:00 a 19:00 horas y los locales tras cajas Jumbo de 8:00 a 18:30 horas
- Jueves 1 de enero cerrado
Parque Arauco
- Miércoles 31 de diciembre funciona de 9:00 a 18:00 horas
- Jueves 1 de enero cerrado a excepción de Cinépolis, Mori y algunos restaurantes
Mall Plaza
- Miércoles 31 de diciembre abierto hasta las 18:00 horas
- Jueves 1 de enero solo abre gastronomía y entretención
Mall Marina
- Miércoles 31 de diciembre cierra a las 18:30 horas
- Jueves 1 de enero cerrado
Mall Curicó
- Miércoles 31 de diciembre cierra a las 18:30 horas
- Jueves 1 de enero cerrado
Mall del Centro Concepción
- Miércoles 31 de diciembre cierra a las 18:30 horas
- Jueves 1 de enero cerrado
Por su parte, durante el feriado irrenunciable del 1 de enero solo podrán funcionar los siguientes establecimientos:
- Restaurantes
- Clubes
- Cines
- Espectáculos en vivo
- Discotecas
- Pubs
- Casinos
- Farmacias de urgencia o de turno
- Expendios de combustible
- Tiendas de conveniencia que preparen alimentos
- Negocios atendidos por sus propios dueños o familiares directos
