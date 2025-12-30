A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre. Foto referencial de archivo

Quedan las últimas horas del año, donde las familias se preparan para la víspera de Año Nuevo, motivo por el que se deben considerar que los supermercados cierran más temprano durante este miércoles, 31 de diciembre.

La jornada tiene determinada una atención de público acotada para el final de año, por lo que se llama a planificar las compras con anticipación para recibir el 2026.

Cabe recordar que el jueves 1 de enero es feriado irrenunciable, por lo que el comercio se mantendrá cerrado.

Según señala la Dirección del Trabajo, las actividades habituales por parte de los establecimientos se retomarán el día viernes 2 de enero de 2026.

Al respecto, para organizar los preparativos, a continuación se presentan los horarios de cierre informados por el comercio, mediante sus redes sociales o sitios web.

Horario del comercio el 31 de diciembre

Unimarc

Miércoles 31 de diciembre funciona hasta las 18:30 horas

Jueves 1 de enero todos los locales cerrados

Lider

Miércoles 31 de diciembre abierto hasta las 18:00 horas en Lider y hasta las 18:30 horas en Express

Jueves 1 de enero cerrado

Jumbo

Miércoles 31 de diciembre abierto hasta las 18:30 horas

Jueves 1 de enero cerrado

Santa Isabel

Miércoles 31 de diciembre cierra a las 18:30 horas

Jueves 1 de enero todos los locales cerrados

Tottus

Miércoles 31 de diciembre con cierre anticipado a las 18:30 o 19:00 horas según local ( detalle aquí

Jueves 1 de enero cerrado

Cenco Malls

Miércoles 31 de diciembre las tiendas y patio de comidas funcionan de 9:00 a 19:00 horas y los locales tras cajas Jumbo de 8:00 a 18:30 horas

Jueves 1 de enero cerrado

Parque Arauco

Miércoles 31 de diciembre funciona de 9:00 a 18:00 horas

Jueves 1 de enero cerrado a excepción de Cinépolis, Mori y algunos restaurantes

Mall Plaza

Miércoles 31 de diciembre abierto hasta las 18:00 horas

Jueves 1 de enero solo abre gastronomía y entretención

Mall Marina

Miércoles 31 de diciembre cierra a las 18:30 horas

Jueves 1 de enero cerrado

Mall Curicó

Miércoles 31 de diciembre cierra a las 18:30 horas

Jueves 1 de enero cerrado

Mall del Centro Concepción

Miércoles 31 de diciembre cierra a las 18:30 horas

Jueves 1 de enero cerrado

Por su parte, durante el feriado irrenunciable del 1 de enero solo podrán funcionar los siguientes establecimientos: