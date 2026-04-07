A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo. Foto referencial de archivo

Christian Garin (109°) tendrá su próximo desafío en el Masters 1000 de Montecarlo a primera hora de este miércoles, donde se enfrentará al alemán Alexander Zverev (3°).

Un importante desafío para el tenista nacional, que avanzó a la segunda ronda del cuadro principal de este campeonato tras superar a italiano Matteo Arnaldi (107°).

Cuándo juega Christian Garin

Christian Garin se enfrenta a Alexander Zverev este miércoles 8 de abril, donde el duelo está programado para no antes de las 6:10 de la mañana en horario de Chile.

Dónde ver el Masters de Montecarlo

Los cruces del Masters de Montecarlo se transmiten en el canal ESPN2 .

En paralelo, la cobertura del campeonato va de forma online mediante la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.