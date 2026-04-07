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    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    En las próximas horas será el duelo de la raqueta chilena contra el actual número 3 del mundo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo. Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Christian Garin (109°) tendrá su próximo desafío en el Masters 1000 de Montecarlo a primera hora de este miércoles, donde se enfrentará al alemán Alexander Zverev (3°).

    Un importante desafío para el tenista nacional, que avanzó a la segunda ronda del cuadro principal de este campeonato tras superar a italiano Matteo Arnaldi (107°).

    Cuándo juega Christian Garin

    Christian Garin se enfrenta a Alexander Zverev este miércoles 8 de abril, donde el duelo está programado para no antes de las 6:10 de la mañana en horario de Chile.

    Dónde ver el Masters de Montecarlo

    Los cruces del Masters de Montecarlo se transmiten en el canal ESPN2.

    En paralelo, la cobertura del campeonato va de forma online mediante la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:TenisMasters de MontecarloChristian GarinCristian GarinGarinAlexander ZverevZverevCristian Garin - Alexander ZverevGarin - ZverevHorarioDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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