A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo
En las próximas horas será el duelo de la raqueta chilena contra el actual número 3 del mundo.
Christian Garin (109°) tendrá su próximo desafío en el Masters 1000 de Montecarlo a primera hora de este miércoles, donde se enfrentará al alemán Alexander Zverev (3°).
Un importante desafío para el tenista nacional, que avanzó a la segunda ronda del cuadro principal de este campeonato tras superar a italiano Matteo Arnaldi (107°).
Cuándo juega Christian Garin
Christian Garin se enfrenta a Alexander Zverev este miércoles 8 de abril, donde el duelo está programado para no antes de las 6:10 de la mañana en horario de Chile.
Dónde ver el Masters de Montecarlo
Los cruces del Masters de Montecarlo se transmiten en el canal ESPN2.
En paralelo, la cobertura del campeonato va de forma online mediante la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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