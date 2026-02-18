A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro. Foto referencial

Alejandro Tabilo (68°) mantiene en pie su participación en el ATP 500 de Río de Janeiro y este miércoles tiene su siguiente desafío, ante el italiano Franceso Passaro (163°).

La raqueta nacional se instaló en los octavos de final tras imponerse ante el estadounidense Emilio Nava (76°) en la primera ronda.

Se trata de la única presencia chilena que se mantiene en la competencia que se desarrolla en Brasil, tras las recientes derrotas que sufrieron Cristian Garin y Tomás Barrios.

Cuándo juega Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo juega contra Francesco Passaro hoy, miércoles 18 de febrero, en un horario estimado para después de las 20:10 horas.

Dónde ver a Alejandro Tabilo

Los partidos del ATP de Río de Janeiro se transmiten en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.