    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    La raqueta nacional avanza en el circuito que se juega en Brasil y su próximo rival es el italiano Francesco Passaro.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro. Foto referencial Mariano Garcia/ UNAR/Photosport

    Alejandro Tabilo (68°) mantiene en pie su participación en el ATP 500 de Río de Janeiro y este miércoles tiene su siguiente desafío, ante el italiano Franceso Passaro (163°).

    La raqueta nacional se instaló en los octavos de final tras imponerse ante el estadounidense Emilio Nava (76°) en la primera ronda.

    Se trata de la única presencia chilena que se mantiene en la competencia que se desarrolla en Brasil, tras las recientes derrotas que sufrieron Cristian Garin y Tomás Barrios.

    Cuándo juega Alejandro Tabilo

    Alejandro Tabilo juega contra Francesco Passaro hoy, miércoles 18 de febrero, en un horario estimado para después de las 20:10 horas.

    Dónde ver a Alejandro Tabilo

    Los partidos del ATP de Río de Janeiro se transmiten en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro. Foto: @iebmasargopen / X.
