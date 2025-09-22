A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Alejandro Tabilo (112°) jugará la final del ATP 250 de Changedú, enfrentándose durante este martes contra el italiano Lorenzo Musetti (9°).

La raqueta nacional se instaló en la instancia definitoria tras alzarse ante el estadounidense Brando Nakashima (33°), con resultados 6-4 y 7-6 (0).

Cuándo juega Alejandro Tabilo por la final de Chengdú

La final del ATP de Chengdú con el partido de Alejandro Tabilo contra Lorenzo Musetti es este martes, 23 de septiembre, no antes de las 08:00 horas de Chile.

Dónde ver a Tabilo vs. Musetti

La definición del título entre Tabilo y Musetti se transmitirá de forma online en la plataforma Disney+ y también se podrá ver en Tennis TV.