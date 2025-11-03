A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Bélgica por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Esta semana arranca el Mundial Sub 17 y uno de los primeros cruces de la jornada enfrenta a Argentina y Bélgica.

Según el sorteo realizado previamente, ambas selecciones se miden por la primera fecha del Grupo D.

Cuándo juega Argentina vs. Bélgica

El partido de Argentina contra Bélgica es este lunes, 3 de noviembre, a las 11:45 horas.

Dónde ver a Argentina vs. Bélgica

El partido de Argentina contra Bélgica se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.