A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Bélgica por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Las selecciones se miden este lunes por la primera fecha del campeonato de Qatar.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Argentina Sub 17. Foto referencial de archivo afa.com.ar Servicios / La Tercera

Esta semana arranca el Mundial Sub 17 y uno de los primeros cruces de la jornada enfrenta a Argentina y Bélgica.

Según el sorteo realizado previamente, ambas selecciones se miden por la primera fecha del Grupo D.

Cuándo juega Argentina vs. Bélgica

El partido de Argentina contra Bélgica es este lunes, 3 de noviembre, a las 11:45 horas.

Dónde ver a Argentina vs. Bélgica

El partido de Argentina contra Bélgica se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.

