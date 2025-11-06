A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo afa.com.ar

Argentina se enfrenta a Túnez por la segunda fecha del Mundial Sub 17, en un partido válido para el Grupo D.

Los trasandinos se presentan tras alzarse contra Bélgica por 3-2, mientras que su rival goleó a Fiji al dejar un marcador 6-0.

Cuándo juega Argentina vs. Túnez

El partido de Argentina contra Túnez es este jueves, 6 de noviembre, a las 10:30 horas de Chile.

Dónde ver a Argentina vs. Túnez

El partido de Argentina contra Túnez se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.