A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17
Las selecciones del Grupo D se miden durante la mañana de este jueves.
Argentina se enfrenta a Túnez por la segunda fecha del Mundial Sub 17, en un partido válido para el Grupo D.
Los trasandinos se presentan tras alzarse contra Bélgica por 3-2, mientras que su rival goleó a Fiji al dejar un marcador 6-0.
Cuándo juega Argentina vs. Túnez
El partido de Argentina contra Túnez es este jueves, 6 de noviembre, a las 10:30 horas de Chile.
Dónde ver a Argentina vs. Túnez
El partido de Argentina contra Túnez se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.