A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Sevilla en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc

Este fin de semana se desarrolla la Fecha 11 de LaLiga y para este sábado está programado el partido de Atlético de Madrid contra Sevilla.

En el contexto del campeonato español, los locales vienen de alzarse por 2-0 ante Betis.

Por su parte, el cuadro con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo viene de caer por 1-2 ante Real Sociedad.

Además, se configura un mal momento para el club ante la lesión que dejó al Niño Maravilla fuera de un reciente entrenamiento.

Cuándo juega Atlético de Madrid vs. Sevilla

El partido de Atlético de Madrid contra Sevilla es este sábado, 1 de noviembre, a las 12:15 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Riyadh Air Metropolitano de España.

Dónde ver a Atlético de Madrid vs. Sevilla

El partido de Atlético de Madrid contra Sevilla se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de LaLiga se encuentra en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190.