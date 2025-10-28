A qué hora y dónde ver a Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle en TV y streaming
Los clubes retoman su desafío de semifinales por la Copa Sudamericana.
Esta semana se terminan de definir las semifinales de la Copa Sudamericana y el primer partido enfrenta a Atlético Mineiro contra Independiente del Valle.
Los equipos juegan su duelo de vuelta y llegan en igualdad de condiciones, tras su empate 1-1 registrado en el cruce de ida.
Cuándo juega Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle
El partido de Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle es este martes, 28 de octubre, a las 21:30 horas.
En este compromiso, los clubes se miden en el Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil.
Dónde ver a Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle
El partido de Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle se transmite en ESPN y también en DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce se encuentra en el Plan Premium de Disney+ y en la plataforma DGO.
