A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España. Foto referencial de archivo

Este martes se juega un partido clave la Supercopa de España, con el cruce entre Barcelona y Athletic Club de Bilbao por semifinales.

Los azulgrana se instalaron en la etapa como subcampeones de LaLiga y la Copa del Rey, mientras que los vascos llegaron en calidad de tercer clasificado del torneo local español, tras su ahora rival y el Real Madrid.

Cuándo juega Barcelona vs. Athletic Club

El partido de Barcelona contra Athletic Club es este miércoles, 7 de enero, a las 16:00 horas de Chile.

La semifinal de la Supercopa enfrenta a los equipos en el estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita.

Dónde ver a Barcelona vs. Athletic Club

El partido de Barcelona contra Athletlic Club se transmite en la plataforma DGO.