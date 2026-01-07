SUSCRÍBETE POR $1100
    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    Los clubes se miden este miércoles por la semifinal del campeonato.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España. Foto referencial de archivo

    Este martes se juega un partido clave la Supercopa de España, con el cruce entre Barcelona y Athletic Club de Bilbao por semifinales.

    Los azulgrana se instalaron en la etapa como subcampeones de LaLiga y la Copa del Rey, mientras que los vascos llegaron en calidad de tercer clasificado del torneo local español, tras su ahora rival y el Real Madrid.

    Cuándo juega Barcelona vs. Athletic Club

    El partido de Barcelona contra Athletic Club es este miércoles, 7 de enero, a las 16:00 horas de Chile.

    La semifinal de la Supercopa enfrenta a los equipos en el estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita.

    Dónde ver a Barcelona vs. Athletic Club

    El partido de Barcelona contra Athletlic Club se transmite en la plataforma DGO.

