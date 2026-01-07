A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España
Los clubes se miden este miércoles por la semifinal del campeonato.
Este martes se juega un partido clave la Supercopa de España, con el cruce entre Barcelona y Athletic Club de Bilbao por semifinales.
Los azulgrana se instalaron en la etapa como subcampeones de LaLiga y la Copa del Rey, mientras que los vascos llegaron en calidad de tercer clasificado del torneo local español, tras su ahora rival y el Real Madrid.
Cuándo juega Barcelona vs. Athletic Club
El partido de Barcelona contra Athletic Club es este miércoles, 7 de enero, a las 16:00 horas de Chile.
La semifinal de la Supercopa enfrenta a los equipos en el estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita.
Dónde ver a Barcelona vs. Athletic Club
El partido de Barcelona contra Athletlic Club se transmite en la plataforma DGO.
