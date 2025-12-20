SUSCRÍBETE POR $1100
    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    La Selección Chilena juvenil juega la definición del título durante este sábado.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Selección Chile Sub 16. Foto referencial redes sociales @laroja

    La Copa UC Sub 17 define el título durante este fin de semana, donde Chile se enfrenta a Argentina por la final.

    La Selección Chilena Sub 16 se instaló en la etapa tras alzarse ante Colombia en semifinales, mientras que los trasandinos hicieron lo propio ante Perú.

    Cuándo juega Chile vs. Argentina

    El partido de Chile contra Argentina por la final de la Copa UC Sub 17 es este sábado, 20 de diciembre, a las 19:50 horas.

    Dónde ver a Chile vs. Argentina

    La final de la Copa UC Sub 17 se transmite en el canal TNT Sports.

    De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma HBO Max.

    FútbolCopa UC Sub 17FinalChileChile Sub 16Selección Chilena Sub 16La Roja Sub 16Argentina

