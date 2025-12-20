A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

La Copa UC Sub 17 define el título durante este fin de semana, donde Chile se enfrenta a Argentina por la final.

La Selección Chilena Sub 16 se instaló en la etapa tras alzarse ante Colombia en semifinales, mientras que los trasandinos hicieron lo propio ante Perú.

Cuándo juega Chile vs. Argentina

El partido de Chile contra Argentina por la final de la Copa UC Sub 17 es este sábado, 20 de diciembre, a las 19:50 horas.

Dónde ver a Chile vs. Argentina

La final de la Copa UC Sub 17 se transmite en el canal TNT Sports .

De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma HBO Max.