A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17
La Selección Chilena juvenil juega la definición del título durante este sábado.
La Copa UC Sub 17 define el título durante este fin de semana, donde Chile se enfrenta a Argentina por la final.
La Selección Chilena Sub 16 se instaló en la etapa tras alzarse ante Colombia en semifinales, mientras que los trasandinos hicieron lo propio ante Perú.
Cuándo juega Chile vs. Argentina
El partido de Chile contra Argentina por la final de la Copa UC Sub 17 es este sábado, 20 de diciembre, a las 19:50 horas.
Dónde ver a Chile vs. Argentina
La final de la Copa UC Sub 17 se transmite en el canal TNT Sports.
De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma HBO Max.
