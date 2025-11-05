A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Barcelona por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Llega el turno de la participación de Barcelona en la cuarta fecha de la Champions League, que visita a Club Brujas durante este miércoles.

Los locales llegan a la jornada tras una anterior derrota por 0-4 ante Bayern Múnich.

Por su parte, los españoles vienen de celebrar un contundente 6-1 obtenido contra Olympiacos en el contexto de la liga internacional.

Cuándo juega Brujas vs. Barcelona

El partido de Club Brujas contra Barcelona es este miércoles, 5 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este cruce los equipos se miden en el Estadio Jan Breydel de Bélgica.

Dónde ver a Brujas vs. Barcelona

El partido de Brujas contra Barcelona se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.