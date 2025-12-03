A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Cobreloa por TV y streaming
El León de Collao recibe al elenco Loíno por la final de la Liguilla, en un partido clave para el ascenso.
Este miércoles Deportes Concepción recibe a Cobreloa por la final de ida de la Liguilla, que definirá el segundo cupo de ascenso a la Liga de Primera del próximo año.
El ganador de este cruce acompañará a Universidad de Concepción, club que se instaló como campeón de la Liga de Ascenso Caixun.
Cuándo juega Deportes Concepción vs. Cobreloa
El partido de Deportes Concepción contra Cobreloa es este miércoles, 3 de diciembre, a las 19:30 horas.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo.
Dónde ver a Deportes Concepción vs. Cobreloa
El partido de Deportes Concepción contra Cobreloa se transmite en el canal TNT Sports.
De forma online, el cruce por el ascenso se encuentra en la plataforma HBO Max.
