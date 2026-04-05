A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming
Se retoma la Liga de Primera y los Lilas reciben al Cacique este domingo.
Este fin de semana avanza la Liga de Primera, que terminó su receso luego de los compromisos de la Roja y el desarrollo de la Copa de la Liga, por lo que este domingo Deportes Concepción recibe a Colo Colo.
El León de Collao viene de caer por 0-3 ante Audax Italiano en el torneo local, mientras que el Cacique se mantiene en lo alto de la tabla tras vencer por 2-0 a Huachipato.
Cuándo juega Deportes Concepción vs. Colo Colo
El partido de Deportes Concepción contra Colo Colo es este domingo, 5 de abril, a las 15:30 horas.
Los Lilas reciben a los Albos en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo de Concepción.
Dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo
El partido de Deportes Concepción contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
3.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.