A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana avanza la Liga de Primera, que terminó su receso luego de los compromisos de la Roja y el desarrollo de la Copa de la Liga, por lo que este domingo Deportes Concepción recibe a Colo Colo.

El León de Collao viene de caer por 0-3 ante Audax Italiano en el torneo local, mientras que el Cacique se mantiene en lo alto de la tabla tras vencer por 2-0 a Huachipato.

Cuándo juega Deportes Concepción vs. Colo Colo

El partido de Deportes Concepción contra Colo Colo es este domingo, 5 de abril, a las 15:30 horas.

Los Lilas reciben a los Albos en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo

El partido de Deportes Concepción contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.