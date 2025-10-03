A qué hora y dónde ver a Egipto vs. Chile por el Mundial Sub 20 por TV y streaming
La Roja se juega la posibilidad de pasar a octavos de final del torneo juvenil durante este viernes.
La Roja vuelve a salir a la cancha durante este viernes, por el partido de Egipto contra Chile, pertenecientes al Grupo A del Mundial Sub 20.
Los dirigidos por Nicolás Córdova arrastran una derrota ante Japón, misma situación que lamentó su ahora rival contra Nueva Zelanda, por lo que este cruce es determinante para tener oportunidades de pasar a octavos de final, aspirado al puesto de mejor tercero.
Cuándo juega Egipto vs. Chile
El partido de Egipto contra Chile por el Mundial Sub 20 es este viernes, 3 de octubre, a las 20:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Egipto vs. Chile
El partido de Chile por el Mundial Sub 20 tiene transmisión confirmada en Chilevisión, con programación especial desde las 18:30, además del canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce se encuentra en la señal de chilevision.cl, la app MiCHV y la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.