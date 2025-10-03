SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

A qué hora y dónde ver a Egipto vs. Chile por el Mundial Sub 20 por TV y streaming

La Roja se juega la posibilidad de pasar a octavos de final del torneo juvenil durante este viernes.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Egipto vs. Chile por el Mundial Sub 20 por TV y streaming. Foto referencial de archivo ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La Roja vuelve a salir a la cancha durante este viernes, por el partido de Egipto contra Chile, pertenecientes al Grupo A del Mundial Sub 20.

Los dirigidos por Nicolás Córdova arrastran una derrota ante Japón, misma situación que lamentó su ahora rival contra Nueva Zelanda, por lo que este cruce es determinante para tener oportunidades de pasar a octavos de final, aspirado al puesto de mejor tercero.

Cuándo juega Egipto vs. Chile

El partido de Egipto contra Chile por el Mundial Sub 20 es este viernes, 3 de octubre, a las 20:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Egipto vs. Chile

El partido de Chile por el Mundial Sub 20 tiene transmisión confirmada en Chilevisión, con programación especial desde las 18:30, además del canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce se encuentra en la señal de chilevision.cl, la app MiCHV y la plataforma DGO.

Más sobre:FútbolMundial Sub 20EgiptoChileEgipto vs ChileLa RojaSelección ChilenaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras críticas por demora: comando de Jara se reúne con partidos para presentar el anexo del programa de gobierno

Rector de la Usach descarta “criminalización” de estudiantes tras anunciar acciones legales por robos y destrozos durante movilización

“Es difícil no preocuparse”: la inquietud de Orellana sobre el avance de la agenda feminista en un posible gobierno de Kast

Parisi por cruce Boric-Kast tras cadena nacional por Presupuesto: “No me voy a meter en peleas de cuiquitos millonarios”

Schmidt-Hebbel critica al gobierno por la holgura fiscal y dice que lo ha hecho particularmente mal sobreestimando ingresos

Tras apoyo de gobernador de Arica: Arturo Squella afirma que hay otros candidatos de Chile Vamos que hacen “guiño” a Kast

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Tras críticas por demora: comando de Jara se reúne con partidos para presentar el anexo del programa de gobierno
Chile

Tras críticas por demora: comando de Jara se reúne con partidos para presentar el anexo del programa de gobierno

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Rector de la Usach descarta “criminalización” de estudiantes tras anunciar acciones legales por robos y destrozos durante movilización

Schmidt-Hebbel critica al gobierno por la holgura fiscal y dice que lo ha hecho particularmente mal sobreestimando ingresos
Negocios

Schmidt-Hebbel critica al gobierno por la holgura fiscal y dice que lo ha hecho particularmente mal sobreestimando ingresos

El boom de la IA: Hitachi salta en bolsa tras acuerdo con OpenAI mientras Fujitsu amplía colaboración con Nvidia

Pensiones: la primera aproximación del FAPP al manejo de riesgos financieros de los recursos que debe gestionar

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei
Tendencias

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo

La crítica de Claudio Borghi a Nicolás Córdova por su defensa al juego de la Roja Sub 20
El Deportivo

La crítica de Claudio Borghi a Nicolás Córdova por su defensa al juego de la Roja Sub 20

DT de Sevilla adelanta la misión para enfrentar el poderío del Barcelona de Lamine Yamal: “Trataremos de dar batalla”

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Real Betis por la liga española

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025
Cultura y entretención

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025

Cómo el dispar vínculo entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés encontró su abrazo definitivo en Chile

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

De Madagascar a Marruecos: las protestas de la Generación Z ahora remecen a África
Mundo

De Madagascar a Marruecos: las protestas de la Generación Z ahora remecen a África

Bukele prohíbe el uso del “lenguaje inclusivo” en las escuelas públicas de El Salvador

Sarah Mullally, primera mujer arzobispa de Canterbury, cargo de mayor rango dentro de la Iglesia de Inglaterra

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta