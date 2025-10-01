A qué hora y dónde ver a España vs. México por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Este miércoles, España y México salen a la cancha por su siguiente compromiso del Mundial Sub 20, correspondiente a la segunda fecha del Grupo C.

Los europeos vienen de caer por 0-2 ante Marruecos en el debut, mientras que el cuadro Tricolor empató a 2 con Brasil anteriormente.

Cuándo y a qué hora juega España vs. México

El partido de España vs. México por el Mundial Sub 20 es este miércoles, 1 de octubre, a las 17:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a España vs. México