A qué hora y dónde ver a España vs. México por el Mundial Sub 20
Las selecciones del Grupo C se miden este miércoles en el Estadio Nacional.
Este miércoles, España y México salen a la cancha por su siguiente compromiso del Mundial Sub 20, correspondiente a la segunda fecha del Grupo C.
Los europeos vienen de caer por 0-2 ante Marruecos en el debut, mientras que el cuadro Tricolor empató a 2 con Brasil anteriormente.
Cuándo y a qué hora juega España vs. México
El partido de España vs. México por el Mundial Sub 20 es este miércoles, 1 de octubre, a las 17:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.
Dónde ver a España vs. México
El partido de España vs. México se transmite en el canal DSports y de forma online en la plataforma DGO.
