A qué hora y dónde ver a Francia vs. Senegal en TV y streaming

Este martes llega uno de los esperados cruces de la fase inicial del Mundial 2026, donde Francia se mide con Senegal.

Las selecciones integran el Grupo I, que completan Irak y Noruega, las que también debutan durante hoy.

Cuándo juega Francia vs. Senegal

El partido de Francia contra Senegal es este martes 16 de junio, a las 15:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey de Estados Unidos.

Dónde ver a Francia vs. Senegal

El partido de Francia contra Senegal se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+ en el Plan Premium.