A qué hora y dónde ver a Francia vs. Senegal en TV y streaming
Las selecciones son parte del Grupo I, que debutan este martes en el Mundial de Fútbol 2026.
Este martes llega uno de los esperados cruces de la fase inicial del Mundial 2026, donde Francia se mide con Senegal.
Las selecciones integran el Grupo I, que completan Irak y Noruega, las que también debutan durante hoy.
Cuándo juega Francia vs. Senegal
El partido de Francia contra Senegal es este martes 16 de junio, a las 15:00 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey de Estados Unidos.
Dónde ver a Francia vs. Senegal
El partido de Francia contra Senegal se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+ en el Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.