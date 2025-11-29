A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming
Los Cruzados visitan Talcahuano durante este sábado por la Liga de Primera.
Este sábado continúan los últimos cruces de la Liga de Primera, que en su Fecha 29 enfrenta a Huachipato con Universidad Católica.
El desafío para los Cruzados es mantenerse en la posición que les permita clasificar a la próxima Copa Libertadores 2026.
Cuándo juega Huachipato vs. Universidad Católica
El partido de Huachipato contra Universidad Católica es este sábado, 29 de noviembre, a las 12:00 horas.
Para este cruce los equipos se miden en el Estadio CAP de Talcahuano.
Dónde ver a Huachipato vs. UC
El partido de Huachipato contra la UC se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.
