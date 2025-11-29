A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este sábado continúan los últimos cruces de la Liga de Primera, que en su Fecha 29 enfrenta a Huachipato con Universidad Católica.

El desafío para los Cruzados es mantenerse en la posición que les permita clasificar a la próxima Copa Libertadores 2026.

Cuándo juega Huachipato vs. Universidad Católica

El partido de Huachipato contra Universidad Católica es este sábado, 29 de noviembre, a las 12:00 horas.

Para este cruce los equipos se miden en el Estadio CAP de Talcahuano.

Dónde ver a Huachipato vs. UC

El partido de Huachipato contra la UC se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.