A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. Foto referencial de archivo

Arrancan las semifinales de la Copa Sudamericana y este martes Independiente del Valle recibe a Atlético Mineiro por su partido de ida.

En el contexto del torneo, el cuadro ecuatoriano viene de vencer a Once Caldas en los cuartos de final, mientras que los brasileños dejaron en el camino a Bolívar.

El compromiso de hoy se suma al siguiente partido semifinal que enfrentará a Universidad de Chile con Lanús este jueves. Los cruces de vuelta se jugarán la próxima semana.

Cuándo juega Independiente vs. Atlético

El partido de Independiente del Valle contra Atlético Mineiro es este martes, 21 de octubre, a las 21:30 horas de Chile.

Un duelo de semifinales que enfrenta a los clubes en el Estadio Banco Guayaquil de Quito.

Dónde ver a Independiente vs. Atlético

El partido de Independiente contra Atlético se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Copa Sudamericana se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.