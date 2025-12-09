A qué hora y dónde ver a Inter vs. Liverpool en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Inter de Milán recibe a Liverpool durante este martes, en el marco de la Fecha 6 de la Champions League.

Los italianos están en cuarta posición de la tabla, pero se presentan con un último resultado 1-2 ante Atlético.

Para los Reds también se presenta una oportunidad de remontar, ante su reciente 1-4 contra PSV.

Cuándo juega Inter vs. Liverpool

El partido de Inter contra Liverpool es este martes, 9 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Stadio Giusseppe Meazza de Italia.

Dónde ver a Inter vs. Liverpool

El partido de Inter contra Liverpool se transmite en el canal ESPN Premium .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.