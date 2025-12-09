A qué hora y dónde ver a Inter vs. Liverpool en TV y streaming
Los clubes se miden en Italia por la Fecha 6 de la Champions League.
Inter de Milán recibe a Liverpool durante este martes, en el marco de la Fecha 6 de la Champions League.
Los italianos están en cuarta posición de la tabla, pero se presentan con un último resultado 1-2 ante Atlético.
Para los Reds también se presenta una oportunidad de remontar, ante su reciente 1-4 contra PSV.
Cuándo juega Inter vs. Liverpool
El partido de Inter contra Liverpool es este martes, 9 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Stadio Giusseppe Meazza de Italia.
Dónde ver a Inter vs. Liverpool
El partido de Inter contra Liverpool se transmite en el canal ESPN Premium.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.