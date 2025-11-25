A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Bayer Leverkusen por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes Manchester City recibe a Bayer Leverkusen en el marco de la quinta fecha de la Champions League.

El cuadro ciudadano se encuentra en cuarto lugar de la tabla de posiciones y celebró una victoria anterior por 4-1 ante Borussia Dortmund.

Por su parte, el club alemán también contó con un triunfo por 1-0 ante Benfica, pero se mantiene lejos de los primeros puestos.

Cuándo juega Manchester City vs. Bayer Leverkusen

El partido del Manchester City contra Bayer Leverkusen es este martes, 25 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los Sky Blues reciben a su rival en el Etihad Stadium de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver al Manchester City vs. Bayer Leverkusen

El partido del Manchester City vs. Bayer Leverkusen se transmite en el canal ESPN Premium .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.