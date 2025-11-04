OFERTA ELECCIONES $990
A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Eintracht Frankfurt por la Champions League en TV y streaming

El enfrentamiento corresponde a la cuarta jornada de la cita internacional.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Eintracht Frankfurt por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo @sscnapoli Servicios / La Tercera

Este martes se retoma la acción de la Champions League y uno de los partidos iniciales enfrenta a Napoli contra Eintracht Frankfurt.

Los clubes se miden por la cuarta fecha del campeonato, a la que los italianos llegan tras caer por 2-6 ante PSV.

Por su parte, los alemanes también lamentaron una derrota en la jornada pasada, con un resultado 1-5 obtenido con Liverpool.

Cuándo juega Napoli vs. Eintracht Frankurt

El partido de Napoli vs. Eintracht Frankfurt es este martes, 4 de noviembre, a las 14:45 horas de Chile.

Para la cuarta fecha de la Champions League los locales reciben a su rival en el Estadio Diego Armando Maradona de Italia.

Dónde ver a Napoli vs. Eintracht Frankfurt

El partido de Napoli contra Eintracht Frankfurt se transmite en el canal ESPN.

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.

