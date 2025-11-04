A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Eintracht Frankfurt por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo @sscnapoli

Este martes se retoma la acción de la Champions League y uno de los partidos iniciales enfrenta a Napoli contra Eintracht Frankfurt.

Los clubes se miden por la cuarta fecha del campeonato, a la que los italianos llegan tras caer por 2-6 ante PSV.

Por su parte, los alemanes también lamentaron una derrota en la jornada pasada, con un resultado 1-5 obtenido con Liverpool.

Cuándo juega Napoli vs. Eintracht Frankurt

El partido de Napoli vs. Eintracht Frankfurt es este martes, 4 de noviembre, a las 14:45 horas de Chile.

Para la cuarta fecha de la Champions League los locales reciben a su rival en el Estadio Diego Armando Maradona de Italia.

Dónde ver a Napoli vs. Eintracht Frankfurt

El partido de Napoli contra Eintracht Frankfurt se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.