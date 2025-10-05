A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Colombia por el Mundial Sub 20
Las selecciones se miden este domingo en Talca en un partido válido para el Grupo F.
Llega el turno del duelo entre Nigeria y Colombia, por el Grupo F del Mundial Sub 20 que se juega en Chile.
El conjunto africano llega tras celebrar un triunfo por 3-2 ante Arabia Saudita, mientras que los Cafeteros tuvieron un anterior empate sin goles con Noruega.
Cuándo juega Nigeria vs. Colombia
El partido de Nigeria contra Colombia por el Mundial Sub 20 es este domingo, 5 de octubre, a las 20:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Fiscal de Talca.
Dónde ver a Nigeria vs. Colombia
El partido de Nigeria vs. Colombia se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
