A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming. Foto referencial de archio

Llegó la Fecha 26 de la Liga de Primera, donde Ñublense recibe a Colo Colo.

Los Diablos Rojos llegan a la jornada tras una anterior caída por 0-3 ante Unión La Calera en el torneo local.

Por su parte, los Albos vienen de conseguir un empate a 2 contra Deportes Limache.

Cuándo juega Ñublense vs. Colo Colo

El partido de Ñublense contra Colo Colo es este sábado, 1 de noviembre, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.

Dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo

El partido de Ñublense contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, el cruce de la Liga de Primera se encuentra en el apartado deportivo de la plataforma HBO Max.