A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming
Los Diablos Rojos reciben a los Albos por la Fecha 26 de la Liga de Primera.
Llegó la Fecha 26 de la Liga de Primera, donde Ñublense recibe a Colo Colo.
Los Diablos Rojos llegan a la jornada tras una anterior caída por 0-3 ante Unión La Calera en el torneo local.
Por su parte, los Albos vienen de conseguir un empate a 2 contra Deportes Limache.
Cuándo juega Ñublense vs. Colo Colo
El partido de Ñublense contra Colo Colo es este sábado, 1 de noviembre, a las 18:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.
Dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo
El partido de Ñublense contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, el cruce de la Liga de Primera se encuentra en el apartado deportivo de la plataforma HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.