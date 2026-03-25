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    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Los Diablos Rojos reciben a los Cruzados por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo JOSE ROBLES/SANTIAGO 2026 via PHOTOSPORT

    Este miércoles continúan los cruces programados por la segunda fecha de la Copa de la Liga, y el primer enfrentamiento del día es el de Ñublense contra Universidad Católica.

    El cuadro de Chillán viene de empatar a 1 con Cobresal en el debut, mientras que los cruzados celebraron un triunfo por 2-1 ante Universidad de Concepción, por lo que ambos rivales llegan en situaciones dispares en el Grupo B.

    Recordar que este nuevo torneo enfrenta a 16 clubes de la primera división por el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027, además de la Supercopa.

    Cuándo juega Ñublense vs. UC

    El partido de Ñublense contra la Universidad Católica es este miércoles, 25 de marzo, a las 17:30 horas.

    Para este compromiso los cruzados visitan el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.

    Dónde ver a Ñublense vs. UC

    El partido de Ñublense contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    De forma online, los duelos de la Copa de la Liga van por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolCopa de la LigaÑublenseUCUniversidad CatólicaÑublense - UCÑublense - CatólicaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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