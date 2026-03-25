A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles continúan los cruces programados por la segunda fecha de la Copa de la Liga, y el primer enfrentamiento del día es el de Ñublense contra Universidad Católica.

El cuadro de Chillán viene de empatar a 1 con Cobresal en el debut, mientras que los cruzados celebraron un triunfo por 2-1 ante Universidad de Concepción, por lo que ambos rivales llegan en situaciones dispares en el Grupo B.

Recordar que este nuevo torneo enfrenta a 16 clubes de la primera división por el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027, además de la Supercopa.

Cuándo juega Ñublense vs. UC

El partido de Ñublense contra la Universidad Católica es este miércoles, 25 de marzo, a las 17:30 horas.

Para este compromiso los cruzados visitan el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.

Dónde ver a Ñublense vs. UC

El partido de Ñublense contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los duelos de la Copa de la Liga van por la plataforma HBO Max.