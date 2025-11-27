A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Austria por la final del Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo fpf.pt

Este jueves se define al campeón del Mundial Sub 17, donde Portugal se mide con Austria por la gran final del torneo en Qatar.

Los lusos van por su primer título en esta categoría juvenil, luego de instalarse en la etapa tras eliminar a Brasil en penales.

Su rival hizo lo propio dejando en el camino a Italia y buscan su primera Copa Mundial FIFA.

Cuándo juega Portugal vs. Austria

El partido final entre Portugal y Austria es este jueves, 27 de noviembre, a las 13:00 horas de Chile.

Dónde ver a Portugal vs. Austria

El partido de Portugal contra Austria se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

De forma online, la definición del título se encuentra en la plataforma DGO.