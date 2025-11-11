A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Paris por la Champions League Femenina en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com

Arranca la tercera fecha de la Champions League Femenina, donde al Real Madrid le corresponde afrontar su próximo desafío recibiendo a Paris FC.

El cuadro francés llega con la intención de sorprender a la españolas, que han mantenido buenos resultados en la fase de grupos, tras vencer anterior mente a Roma y al PSG.

Cuándo juega Real Madrid vs. Paris Femenino

El partido de Real Madrid contra Paris por la Champions League Femenina es este martes, 11 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Las españolas reciben a su rival en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Dónde ver a Real Madrid vs. Paris Femenino

El partido de Real Madrid contra Paris femenino se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.