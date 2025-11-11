A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Paris por la Champions League Femenina
El campeonato europeo enfrenta a los clubes por la tercera jornada, donde las españolas han tenido un desempeño favorable en la fase de grupos.
Arranca la tercera fecha de la Champions League Femenina, donde al Real Madrid le corresponde afrontar su próximo desafío recibiendo a Paris FC.
El cuadro francés llega con la intención de sorprender a la españolas, que han mantenido buenos resultados en la fase de grupos, tras vencer anterior mente a Roma y al PSG.
Cuándo juega Real Madrid vs. Paris Femenino
El partido de Real Madrid contra Paris por la Champions League Femenina es este martes, 11 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Las españolas reciben a su rival en el estadio Alfredo Di Stéfano.
Dónde ver a Real Madrid vs. Paris Femenino
El partido de Real Madrid contra Paris femenino se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
