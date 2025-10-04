A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga en TV y streaming
El partido se desarrolla este sábado por la Fecha 8 del torneo español.
Terminaron los cruces por la reciente fecha de la Champions League, por lo que este fin de semana se retoman los compromisos de LaLiga, con el partido de Real Madrid vs. Villarreal.
Los clubes se miden por la Fecha 8 del torneo local, a la que los locales llegan tras caer por 2-5 ante Atlético, mientras que su contrincante celebró una victoria contra Athletic por la cuenta mínima.
Cuándo juega Real Madrid vs. Villarreal
El partido de Real Madrid vs. Villarreal es este sábado, 4 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
El cuadro merengue recibe a su rival en el estadio Santiago Bernabéu de España.
Dónde ver a Real Madrid vs. Villarreal
El partido de Real Madrid vs. Villarreal se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce por LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
