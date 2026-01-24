A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Athletic en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Athletic por LaLiga de España. Foto referencial de archivo Instagram

Este fin de semana avanza la Fecha 21 de LaLiga de España, donde Sevilla recibe a Athletic Club.

El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sigue sin sumar una victoria, donde su último registro en el torneo local fue un empate a 2 con Elche.

Por su parte, los visitantes vienen de caer por 2-3 contra Mallorca, pero celebraron en el contexto de la Champions League, tras vencer a Atalanta.

Cuándo juega Sevilla vs. Athletic

El partido de Sevilla contra Athletic Club es este sábado, 24 de enero, a las 14:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.

Dónde ver a Sevilla vs. Athletic

El partido de Sevilla contra Athletic Club se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma DGO.