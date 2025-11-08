A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Osasuna por TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram

LaLiga de España llegó a su Fecha 12, en la que Sevilla tiene un compromiso programado contra Osasuna.

El cuadro con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo arrastra un mal momento, tras perder por 0-3 contra Atlético en la jornada pasada.

Por su parte, el ahora visitante tampoco celebró en la jornada pasada, tras un empate sin goles contra Oviedo.

Cuándo juega Sevilla vs. Osasuna

El partido de Sevilla contra Osasuna por LaLiga es este sábado, 8 de noviembre, a las 12:15 horas de Chile.

Para este cruce, el cuadro con los chilenos recibe a su rival en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Dónde ver a Sevilla vs. Osasuna

El partido de Sevilla contra Osasuna se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de LaLiga se encuentran en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.