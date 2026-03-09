A qué hora y dónde ver a U. de Chile vs. U. de Concepción en TV y streaming. Foto referencial

Este lunes se termina de definir la sexta fecha de la Liga de Primera, con el último partido programado entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción.

Ambos equipos llegan en búsqueda de puntos para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones, donde los azules irán por una nueva victoria tras alzarse ante Colo Colo en el Superclásico por la cuenta mínima, mientras que el Campanil se presenta tras caer anteriormente por 0-3 ante Everton.

Cuándo juega U. de Chile vs. U. de Concepción

El partido de la Universidad de Chile contra la Universidad de Concepción es este lunes, 9 de marzo, a las 20:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a U. de Chile vs. U de Concepción

El partido de la Universidad de Chile contra la Universidad de Concepción se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online el cruce de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.