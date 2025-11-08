OFERTA ELECCIONES $990
    A qué hora y dónde ver a Uganda vs. Chile por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

    La Roja juvenil vuelve a salir a la cancha en búsqueda de su primera victoria en Qatar.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Chile Sub 17. Foto de Marcus Ulmer - Comunicaciones FFCH

    Este fin de semana llega el siguiente desafío deportivo de Chile en el Mundial Sub 17, en esta ocasión contra la selección de Uganda.

    Los equipos juega su segunda fecha, donde La Roja va en búsqueda de su primera victoria tras caer por 2-0 contra Francia en el debut.

    Cuándo juega Uganda vs. Chile

    El partido de Uganda contra Chile por el Mundial Sub 17 es este sábado, 8 de noviembre, a las 9:30 horas de Chile.

    Dónde ver a Uganda vs. Chile

    El partido de Uganda contra Chile se transmite en Chilevisión y también mediante DSports de DirecTV.

    De forma online, el cruce se puede ver en chilevision.cl, en la aplicación MiCHV y en la plataforma DGO.

