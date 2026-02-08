A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes Concepción en TV y streaming
Los clubes se miden este domingo por la segunda fecha de la Liga de Primera.
Universidad Católica recibe a Deportes Concepción durante este domingo, en el último cruce del día programado por la Fecha 2 de la Liga de Primera.
Los Cruzados van por una victoria tras el debut que terminó en un empate a 2 contra Deportes La Serena, mientras que el León de Collao viene de caer por 1-2 ante O’Higgins.
Cuándo juega la UC vs. Deportes Concepción
El partido de la Universidad Católica contra Deportes Concepción es este domingo, 8 de febrero, a las 20:30 horas.
Los clubes se miden en el Claro Arena para este compromiso.
Dónde ver a la UC vs. Concepción
El partido de Universidad Católica contra Deportes Concepción se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, el cruce de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.