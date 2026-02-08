A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes Concepción en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Universidad Católica recibe a Deportes Concepción durante este domingo, en el último cruce del día programado por la Fecha 2 de la Liga de Primera.

Los Cruzados van por una victoria tras el debut que terminó en un empate a 2 contra Deportes La Serena, mientras que el León de Collao viene de caer por 1-2 ante O’Higgins.

Cuándo juega la UC vs. Deportes Concepción

El partido de la Universidad Católica contra Deportes Concepción es este domingo, 8 de febrero, a las 20:30 horas.

Los clubes se miden en el Claro Arena para este compromiso.

Dónde ver a la UC vs. Concepción

El partido de Universidad Católica contra Deportes Concepción se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, el cruce de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.