SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Los clubes se miden este domingo por la segunda fecha de la Liga de Primera.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes Concepción en TV y streaming. Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Universidad Católica recibe a Deportes Concepción durante este domingo, en el último cruce del día programado por la Fecha 2 de la Liga de Primera.

    Los Cruzados van por una victoria tras el debut que terminó en un empate a 2 contra Deportes La Serena, mientras que el León de Collao viene de caer por 1-2 ante O’Higgins.

    Cuándo juega la UC vs. Deportes Concepción

    El partido de la Universidad Católica contra Deportes Concepción es este domingo, 8 de febrero, a las 20:30 horas.

    Los clubes se miden en el Claro Arena para este compromiso.

    Dónde ver a la UC vs. Concepción

    El partido de Universidad Católica contra Deportes Concepción se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    De forma online, el cruce de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraUniversidad CatólicaU CatólicaUCDeportes ConcepciónConcepciónUniversidad Católica - Deportes ConcepciónUC - Deportes ConcepciónUC - ConcepciónDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    Jefe de Gabinete de Keir Starmer dimite por escándalo ligado al caso Epstein

    AACH informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    “Enemigos de Italia”: Meloni carga contra manifestantes contrarios a la realización de los JJ.OO. de invierno en Milán

    Elizalde marca diferencias con administración de Kast, pero anticipa un traspaso de mando ordenado y “ejemplar”

    Oficialismo valora nombramientos de delegados y subsecretarios de Kast, pero advierte desafíos y controversias

    Lo más leído

    1.
    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    2.
    Temblor hoy, sábado 7 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 7 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Sismo 5,8 se percibe en el norte del país: SHOA descarta tsunami y Senapred monitorea daños

    Sismo 5,8 se percibe en el norte del país: SHOA descarta tsunami y Senapred monitorea daños

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Uruguay por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Uruguay por el Sudamericano Femenino Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes Concepción en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Sismo 5,8 se percibe en el norte del país: SHOA descarta tsunami y Senapred monitorea daños

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Uruguay por el Sudamericano Femenino Sub 20

    AACH informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta
    Negocios

    AACH informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    En vivo: el Betis de Pellegrini visita al Atlético de Madrid de Simeone en LaLiga
    El Deportivo

    En vivo: el Betis de Pellegrini visita al Atlético de Madrid de Simeone en LaLiga

    El gol de Eduardo Vargas no le basta: la U cae ante Huachipato y profundiza las dudas en el proceso de Meneghini

    En su primera titularidad: revisa el gol de Eduardo Vargas ante Huachipato en su retorno a la U

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX
    Cultura y entretención

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Jefe de Gabinete de Keir Starmer dimite por escándalo ligado al caso Epstein
    Mundo

    Jefe de Gabinete de Keir Starmer dimite por escándalo ligado al caso Epstein

    “Enemigos de Italia”: Meloni carga contra manifestantes contrarios a la realización de los JJ.OO. de invierno en Milán

    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra