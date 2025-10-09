A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Si bien la Liga de Primera se encuentra en pausa, durante esta semana se juega un duelo pendiente por parte de Universidad Católica y Ñublense.

Los clubes se ponen al día con su partido válido por la Fecha 19, que desarrolló la mayoría de sus cruces en agosto.

Cuándo juega Universidad Católica vs. Ñublense

El partido de Universidad Católica contra Ñublense, pendiente por la Liga de Primera, está programado para este jueves 9 de octubre a las 20:00 horas.

Los Cruzados reciben a su rival en el Claro Arena.

Dónde ver a UC vs. Ñublense

El partido de la UC contra Ñublense se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.