A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes finalizan los cruces programados por la Fecha 29 de la Liga de Primera, con el último duelo pendiente entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido.

Los Azules van con intenciones de acercarse a la clasificación directa para la Copa Libertadores, mientras que los Piratas buscan romper la marca del Ballet Azul de 16 triunfos consecutivos.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido

El partido de Universidad de Chile contra Coquimbo Unido es este martes, 2 de diciembre, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Santa Laura de la Región Metropolitana.

Dónde ver a U. de Chile vs. Coquimbo Unido

El partido de la U. de Chile contra Coquimbo Unido se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, el cruce de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.