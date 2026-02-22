A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache. Foto referencial de archivo

Este domingo llega el turno del partido entre Universidad de Chile y Deportes Limache, por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

Los azules llegan en búsqueda de una victoria, tras el empate sin goles contra Palestino, mientras que los tomateros se presentan con mejores ánimos, tras imponerse por 2-1 ante O’Higgins y mantenerse invictos en la tabla.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Deportes Limache

El partido de Universidad de Chile contra Deportes Limache es este domingo, 22 de febrero, a las 20:30 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

Dónde ver a U. de Chile vs. Limache

El partido de la Universidad de Chile contra Deportes Limache se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera van por la plataforma HBO Max.