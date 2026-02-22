SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache

    La cuarta fecha del campeonato nacional enfrenta a los azules con el equipo que se ha mantenido invicto.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache. Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Este domingo llega el turno del partido entre Universidad de Chile y Deportes Limache, por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

    Los azules llegan en búsqueda de una victoria, tras el empate sin goles contra Palestino, mientras que los tomateros se presentan con mejores ánimos, tras imponerse por 2-1 ante O’Higgins y mantenerse invictos en la tabla.

    Cuándo juega Universidad de Chile vs. Deportes Limache

    El partido de Universidad de Chile contra Deportes Limache es este domingo, 22 de febrero, a las 20:30 horas.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

    Dónde ver a U. de Chile vs. Limache

    El partido de la Universidad de Chile contra Deportes Limache se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    De forma online, los cruces de la Liga de Primera van por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraLiga de Primera 2026Universidad de ChileU de ChileDeportes LimacheLimacheU de Chile - LimacheUniversidad de Chile - Deportes LimacheDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué es la cumbre Shield of the Americas: la cita convocada por Trump a la que asistirá Kast antes del cambio de mando

    Aumentan a nueve las personas fallecidas tras la explosión de un camión de gas en Renca

    Decretan tres días de duelo comunal en Renca tras confirmarse fallecimiento de pareja en explosión de camión de gas

    Agentes asesinan a un hombre en la casa de Trump en Mar-a-Lago

    Parlamentarios oficialistas valoran fallo por Dominga y acusan intento de imponer el proyecto “fuera de la ley”

    Corte Suprema revisa este lunes la solicitud de desafuero del diputado Joaquín Lavín León

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Temblor hoy, domingo 22 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 22 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    4.
    Festival de Viña 2026: los artistas que se presentan este domingo en la noche inaugural

    Festival de Viña 2026: los artistas que se presentan este domingo en la noche inaugural

    5.
    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache

    Actualizan alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas y precipitaciones en Región de Antofagasta

    Actualizan alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas y precipitaciones en Región de Antofagasta

    Festival de Viña 2026: los artistas que se presentan este domingo en la noche inaugural

    Festival de Viña 2026: los artistas que se presentan este domingo en la noche inaugural

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache

    Aumentan a nueve las personas fallecidas tras la explosión de un camión de gas en Renca

    Decretan tres días de duelo comunal en Renca tras confirmarse fallecimiento de pareja en explosión de camión de gas

    Ernesto Erdmann, de ZeroQ: “Tener un buen producto no es suficiente para expandirse fuera de Chile”
    Negocios

    Ernesto Erdmann, de ZeroQ: “Tener un buen producto no es suficiente para expandirse fuera de Chile”

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco

    Nuevo controlador de Telefónica en Chile: las otras redes de monsieur Niel en el país

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?
    Tendencias

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    El sentido agradecimiento de Matías Almeyda al apoyo de Manuel Pellegrini: “Respeto, honor; es un señor del fútbol”
    El Deportivo

    El sentido agradecimiento de Matías Almeyda al apoyo de Manuel Pellegrini: “Respeto, honor; es un señor del fútbol”

    Alejandro Tabilo regresa al top 50 con una gran victoria sobre Ignacio Buse y jugará su primera final de ATP 500 en Río

    Con Suazo titular y Alexis Sánchez sobre el cierre: Sevilla vence a Getafe en un duelo vital en la lucha por el descenso

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Angelo Pierattini: “Cuando desperté del coma, sentí amor, cariño y fraternidad”
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini: “Cuando desperté del coma, sentí amor, cariño y fraternidad”

    La convulsionada mitad cubana de Gloria Estefan: militares, revolución, un padre en la cárcel y una madre estrella

    Ese toro bravo que es la fama: un relato de Jaime Bayly

    Qué es la cumbre Shield of the Americas: la cita convocada por Trump a la que asistirá Kast antes del cambio de mando
    Mundo

    Qué es la cumbre Shield of the Americas: la cita convocada por Trump a la que asistirá Kast antes del cambio de mando

    Agentes asesinan a un hombre en la casa de Trump en Mar-a-Lago

    Repelen ataque de al menos diez drones ucranianos en Moscú

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio