A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo fvf.com.ve

Se define la clasificación a la próxima etapa del Mundial Sub 17 y llega el turno del partido entre Venezuela y Haití.

La Vinotinto se presenta con un cupo asegurado, por lo que una victoria podría facilitarles el primer puesto del Grupo E.

Cuándo juega Venezuela vs. Haití

El partido de Venezuela contra Haití por el Mundial Sub 17 es este lunes, 10 de noviembre, a las 12:45 horas de Chile.

Dónde ver a Venezuela vs. Haití

El partido de Venezuela contra Haití se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.