A qué hora y dónde ver el partido de Liverpool vs. Southampton
Los clubes se miden este martes por la tercera ronda de la Carabao Cup.
Este martes Liverpool recibe a Southampton por la tercera ronda de la Carabao Cup 2025-2026.
El cuadro local, vigente subcampeón del torneo, busca una nueva lucha por el título por lo que necesita alzarse contra un rival que llega con bajos ánimos, tras un mal comienzo de temporada en la segunda división.
Cuándo juega Liverpool vs. Southampton
El partido de Liverpool contra Southampton es este martes, 23 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.
Los Reds reciben a su visitante en el estadio Anfield de Inglaterra.
Dónde ver a Liverpool vs. Southampton
El partido de Liverpool vs. Southampton se transmite exclusivamente de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
