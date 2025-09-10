SUSCRÍBETE
A qué hora y dónde ver en vivo el primer debate presidencial en TV abierta

Este miércoles, 10 de septiembre, se transmitirá el enfrentamiento entre ocho aspirantes a La Moneda que compartirán sus propuestas ante el país.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver el primer debate presidencial en TV abierta. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Durante hoy se desarrollará el primer debate presidencial en televisión abierta, de cara al próximo proceso de elecciones en el país.

Para este diálogo se confirmó la participación de ocho candidatos inscritos y ratificados por el Servel, correspondientes a:

  1. José Antonio Kast
  2. Jeannette Jara
  3. Eduardo Artés
  4. Harold Mayne-Nicholls
  5. Franco Parisi
  6. Johannes Kaiser
  7. Evelyn Matthei
  8. Marco Enríquez-Ominami

A qué hora y dónde ver el debate presidencial

El debate presidencial en TV se puede ver este miércoles, 10 de septiembre, en el canal Chilevisión. La programación comenzará en horario prime, tras CHV Noticias Central.

La cobertura también se encontrará de forma online en la página chilevision.cl, en el canal de Youtube y la aplicación MiCHV.

Para este evento, cada invitado podrá compartir sus ideas al país, en una conversación guiada por los periodistas Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala.

Desde CHV explicaron que el formato del debate constará de tres segmentos. En primer lugar los candidatos podrán responder ante los temas planteados por los conductores, con tres minutos para cada uno y dos ventanas de diálogo para discutir con sus pares.

Luego se desarrollará el llamado cara a cara, donde cada participante tiene asignado un diálogo con otros dos candidatos.

Posteriormente, la tercera y última etapa corresponderá al mensaje final de un minuto por interlocutor.

Elecciones 2025

Cabe recordar que las votaciones están programadas para el próximo 16 de noviembre, jornada en la que también se elegirá a senadores y diputados.

Respecto a la selección del próximo Presidente de Chile, también se encuentra agendada una eventual segunda vuelta, en caso de ser requerida, para el 14 de diciembre.

Más sobre:EleccionesElecciones presidencialesDebateDebate presidencialDebate en TVTV abiertaDónde verHorarioQuién transmiteQué canal transmiteVer en vivoVer onlineVer en TVVer en streamingJosé Antonio KastJeannette JaraEduardo ArtésHarold Mayne-NichollsFranco ParisiJohannes KaiserEvelyn MattheiMarco Enríquez-Ominami

