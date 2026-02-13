A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires
La raqueta nacional enfrenta su siguiente desafío en el circuito trasandino por los cuartos de final.
Alejandro Tabilo (71°) no se detiene en el ATP 250 de Buenos Aires y este viernes enfrenta su siguiente desafío, al medir fuerzas con el argentino Tomás Etcheverry (54°) por los cuartos de final del torneo.
La raqueta nacional se instaló en la etapa tras imponerse ante el brasileño Joao Fonseca (33°), el campeón defensor del Argentina Open.
Cuándo juega Alejandro Tabilo
Alejandro Tabilo juega contra Tomás Etcheverry este viernes, 13 de febrero, a las 13:00 horas de Chile.
El cruce por los cuartos de final reúne a los deportistas en el Estadio Guillermo Vilas.
Dónde ver el ATP Buenos Aires
La transmisión de los partidos del ATP de Buenos Aires se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
