A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires. Foto referencial

Alejandro Tabilo (71°) no se detiene en el ATP 250 de Buenos Aires y este viernes enfrenta su siguiente desafío, al medir fuerzas con el argentino Tomás Etcheverry (54°) por los cuartos de final del torneo.

La raqueta nacional se instaló en la etapa tras imponerse ante el brasileño Joao Fonseca (33°), el campeón defensor del Argentina Open.

Cuándo juega Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo juega contra Tomás Etcheverry este viernes, 13 de febrero, a las 13:00 horas de Chile.

El cruce por los cuartos de final reúne a los deportistas en el Estadio Guillermo Vilas.

Dónde ver el ATP Buenos Aires

La transmisión de los partidos del ATP de Buenos Aires se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.