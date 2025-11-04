A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic en el ATP de Atenas. Foto referencial de archivo

Este martes recibe un partido de alto impacto protagonizado por Alejandro Tabilo (89°), quien se reencuentra con el serbio Novak Djokovic (5°) en el marco de la segunda ronda del ATP 250 de Atenas.

Se trata del tercer duelo entre ambos, al que el chileno llega con los dos anteriores cruces a su favor, tras alzarse en el Masters 1000 de Roma 2024 y en Monte-Carlo 2025.

Cuándo juega Tabilo vs. Djokovic

El partido de Alejandro Tabilo contra Novak Djokovic por el ATP de Atenas es este martes, 4 de noviembre, no antes de las 13:00 horas de Chile.

Dónde ver a Tabilo vs. Djokovic

Se confirmó la transmisión del partido de Tabilo contra Djokovic de forma online, mediante el Plan Premium de Disney+.