A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic en el ATP de Atenas
La raqueta nacional vuelve a encontrarse con el número 5 del mundo, con un historial a su favor.
Este martes recibe un partido de alto impacto protagonizado por Alejandro Tabilo (89°), quien se reencuentra con el serbio Novak Djokovic (5°) en el marco de la segunda ronda del ATP 250 de Atenas.
Se trata del tercer duelo entre ambos, al que el chileno llega con los dos anteriores cruces a su favor, tras alzarse en el Masters 1000 de Roma 2024 y en Monte-Carlo 2025.
Cuándo juega Tabilo vs. Djokovic
El partido de Alejandro Tabilo contra Novak Djokovic por el ATP de Atenas es este martes, 4 de noviembre, no antes de las 13:00 horas de Chile.
Dónde ver a Tabilo vs. Djokovic
Se confirmó la transmisión del partido de Tabilo contra Djokovic de forma online, mediante el Plan Premium de Disney+.
