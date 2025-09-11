Adelantan entrega de resultados del Subsidio Eléctrico: cómo revisar si se recibirá el beneficio. Foto referencial

Próximamente se entregarán los resultados de la reciente convocatoria al Subsidio Eléctrico, que facilitará una rebaja en la cuenta de electricidad del hogar de hasta $68 mil para una familia de cuatro o más personas.

La información corresponde al último llamado a postular al beneficio del Ministerio de Energía, que estuvo activo hasta el pasado 15 de julio.

Adelantan entrega de resultados del Subsidio Eléctrico: cómo revisar los datos. Foto referencial.

Resultados del Subsidio Eléctrico

Según un anuncio emitido desde el gobierno, la entrega de resultados de la tercera postulación al Subsidio Eléctrico se realizará este viernes, 12 de septiembre , previo al 15 de este mes que se había informado como fecha inicial.

La información se podrá revisar a través del sitio oficial subsidioelectrico.cl.

Cabe recordar que el beneficio está dirigido a los grupos del 40% de menores ingresos del país, de acuerdo a la calificación del Registro Social de Hogares, y entre los requisitos también se solicitaba contar con el pago del servicio al día, el 30 de julio.

Respecto a los valores, el programa rebajará la cuenta de la electricidad de septiembre con un monto proporcional según la cantidad de integrantes del hogar, de la siguiente manera:

Por un integrante el beneficio será de $37.838.

Entre dos y tres integrantes recibirán $49.190.

Hogares de cuatro o más integrantes contarán con $68.109.

En la situación de quedar saldo remanente, este se verá reflejado en el gasto del mes siguiente.