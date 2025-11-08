Advierten posibles vientos “arrachados y tornádicos” desde La Araucanía hasta Los Lagos
El fenómeno se desarrollará dentro de este sábado 8 de noviembre.
La tarde de este viernes 7 de noviembre, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), advirtieron por la posible presencia de nubes convectivas con características tornádicas en la zona centro sur y sus del país.
Así, manifestaron que el desarrollo de este se produciría entre la mañana y la tarde de este sábado 8 de noviembre, según reportó la DMC en su sitio web.
Sectores afectados:
Al respecto, y según lo detallado por los organismos, las localidades afectadas son:
- La Araucanía: sectores de litoral, valle y precordillera.
- Los Ríos: sectores de litoral, valle y precordillera.
- Los Lagos: sectores de valle y precordillera.
Cabe señalar que el fenómeno fue anunciado como un aviso meteorológico, es decir, corresponde a un pronóstico con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgoso.
El llamado es a mantenerse informados si se realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
