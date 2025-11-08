Advierten posibles vientos “arrachados y tornádicos” desde La Araucanía hasta Los Lagos

La tarde de este viernes 7 de noviembre, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), advirtieron por la posible presencia de nubes convectivas con características tornádicas en la zona centro sur y sus del país.

Así, manifestaron que el desarrollo de este se produciría entre la mañana y la tarde de este sábado 8 de noviembre , según reportó la DMC en su sitio web.

Sectores afectados:

Al respecto, y según lo detallado por los organismos, las localidades afectadas son:

La Araucanía: sectores de litoral, valle y precordillera.

Los Ríos: sectores de litoral, valle y precordillera.

Los Lagos: sectores de valle y precordillera.

Cabe señalar que el fenómeno fue anunciado como un aviso meteorológico, es decir, corresponde a un pronóstico con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgoso.

El llamado es a mantenerse informados si se realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos.