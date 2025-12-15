Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar. Foto referencial de archivo

Esta semana se habilita el plazo para enviar solicitudes fuera de plazo mediante la plataforma Anótate en la lista, para acceder a las vacantes que se encuentren disponibles tras terminar el proceso del Sistema de Admisión Escolar 2026.

Dicho trámite debe ser realizado por parte del apoderado en un plazo determinado según región, donde el proceso ya comenzó para la zona norte y se habilitará para el resto del país en los próximos días.

Cómo inscribirse en Anótate en la lista

El proceso de solicitudes fuera de plazo de Anótate en la lista se realiza en el sitio sistemadeadmisionescolar.cl.

Los apoderados deben contar con una cuenta en la plataforma y completar los datos del estudiante.

Durante la postulación se sugiere seleccionar, al menos, seis establecimientos. Luego de elegir las opciones se debe enviar la solicitud y descargar el comprobante.

Cada regularización se debe realizar en su fecha asignada, según zona del país, con el siguiente detalle:

15 de diciembre para establecimientos de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso.

17 de diciembre para establecimientos de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

19 de diciembre para establecimientos de la Región Metropolitana.

Además, para conocer los colegios con vacantes disponibles se habilitó la plataforma vacantes.mineduc.cl.